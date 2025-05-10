Anneler Günü'nde Ihlara'da Balon Keyfi - Son Dakika
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Anneler Günü'nde Ihlara'da Balon Keyfi

Aksaray'da, Anneler Günü için düzenlenen etkinlikte anneler sıcak hava balonlarıyla uçtu.

10.05.2025 19:02
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Anneler Günü'nde gökyüzüne uçtular

AKSARAY - Aksaray'da Anneler Günü nedeni ile sıra dışı ve anlamlı bir kutlamaya imza atıldı. Annelerle Ihlara Vadisi'nde buluşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sıcak hava balonu ile havada annelerin gününü kutladı.

Aksaray Valiliği himayesinde düzenlenen etkinlik 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde hayata geçirildi. Etkinliğin en özel misafirleri ise tarlada çalışan, tezgah başında emek veren ve hayatın her alanında başarı gösteren anneler oldu. Anneler Günü nedeni ile Türkiye'nin doğal miraslarından biri olan Ihlara Vadisi'nde gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşuyla anneler, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi kaya oyma evler, Selime Katedrali ve Hasan Dağı'nın eşsiz manzarasına karşı gökyüzüne uçtu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu burada yaptığı açıklamada, Anneler Günü münasebetiyle annelere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Özellikle çiftçi ve esnaf annelerimize böyle bir sürpriz yapalım dedik. Bilindiği üzere 2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan edildi ve aileye yönelik eylemlerimiz, faaliyetlerimiz devam edecek. Annelerimiz çok kutsaldır. Annelerin yeri çok farklıdır. Bu farkındalığı tüm çocuklarımız nezdinde, toplumumuz nezdinde bir farkındalık oluşturmak için balon uçuşunu tercih ettik. Ihlara biliyorsunuz bir dünya markası. Gün doğumunu Ihlara'da balon uçuşuyla birlikte izlemek ve Melendiz Çayımız, Kaya Oyma Evlerimiz, Selime Katedralimiz ve yüzün üzerinde kilise, çok güzel bir tabiat görünümü, Hasan Dağı manzarasıyla balonlar gerçekten ayrı bir güzellik katıyor. Biz balon sayısını 10'a çıkardık şu anda. Hedefimiz 30 ve daha sonra yine destinasyonlarımızı artırarak dünya markası olan Ihlara'yı daha da tanıtmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere Kapadokya deyince Aksaray, Kapadokya kapsamı içerisinde yer alıyor. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri, Kırışehir birlikte bu balonları artırmak süretiyle, Türkiye'deki bütün turistleri, dünyadaki bütün turistleri Ihlara'ya çekmek süretiyle Ihlara'nın tanıtımını daha da artıracağız. Anneler Günü'müzü tebrik ediyorum. Tüm annelerimizin eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle hayırlı güzel bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum" dedi.

Sıcak hava balonu ile uçuş yapan 4 çocuk annesi Serpil Çevik (44), "Bugün Anneler Günü'ne özel balonla gezeceğiz. Çok heyecanlıyız ilk kez biniyoruz" şeklinde konuştu.

Balona binen Hava Yıldırım da organizasyon için teşekkür ederek, heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde Ihlara'da Balon Keyfi - Son Dakika

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