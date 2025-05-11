Anneler Günü'nde Kırıkkale'de Unutulmaz Anlar - Son Dakika
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Anneler Günü'nde Kırıkkale'de Unutulmaz Anlar

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler ve çocukları, boyama atölyeleri ve müzik konseri ile keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte ilk kez Anneler Günü'nü kutlayan katılımcılar büyük bir mutluluk yaşadı.

11.05.2025 17:24
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Anneler, çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla birlikte boyama atölyelerine katıldı ve müzik konseri eşliğinde özel bir gün geçirdi. İlk kez Anneler Günü'nü kutlayan 28 yaşındaki kadın ise etkinliğin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Bilim Merkezi'nde düzenlediği etkinlikle annelere ve çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Anneler ve çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, boyama atölyelerinde keyifli vakit geçirildi, konser eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal ve eşi Özge Ünal, annelere gül ve çeşitli hediyeler vererek bu özel günü daha da anlamlı hale getirdi. Etkinliğin son bölümünde ise pasta kesimi yapıldı.

Başkan Önal, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim için de çok anlamlı bir gün oldu. Anneler ve çocuklar birlikte güzel eserler hazırladılar, konser çok başarılıydı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlk kez Anneler Günü'nü kutlayan Şevval Albaş, etkinlik sayesinde heyecan dolu bir gün yaşadığını belirtti. Albaş, "İlk kez Anneler Günü'nü kutluyorum, oğlumla gelmek çok keyifliydi. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe katılan Fatma Işık ise, "Kendimize vakit ayırabildik, başkanımıza teşekkür ederiz. Çocuklarımıza hediye etmek üzere boyama yaptık" diye konuştu.

Büşra Köksal da, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz, hepimiz için çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde Kırıkkale'de Unutulmaz Anlar - Son Dakika

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