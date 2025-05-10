Annesinden ilik alan Gülşen, hayata tutundu - Son Dakika
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Annesinden ilik alan Gülşen, hayata tutundu

9 yaşındaki Gülşen, annesinden aldığı ilikle hayatına devam ederken Anneler Günü'nü kutladı.

10.05.2025 19:08
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Annesinden aldığı ilikle hayata tutundu

9 yaşındaki Gülşen, annesinin iliğiyle yeniden hayata tutundu O'na sarılıp 'Anneler Günü'nü kutladı

Anne Zerrin Karakoç:

"Doktorumuz senden de ilik alabiliriz dediklerinde, canımı istese verebilirdim"

Benim iliğimden kızıma bir şifa buluruz diye çok heyecanlandım, ilik verdim, onun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum"

"Anneler Günü'nde en büyük hediye, kızımın sağlığı olacak"

ADANA - Adana'da 9 yaşındaki lösemi hastası Gülşen Yazel'in yaşama tutunabilmesi için annesi Zerrin'den ilik nakli yapıldı. Tedavisi hastanede süren küçük kız, annesine sarılıp, Anneler Günü'nü kutladı.

Denizli'de yaşayan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Gülşen Yazel Karakoç'a 2023 yılının Kasım ayında lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi. Denizli'de tedavisine başlanan kızları için bir sonuç alamayan aile, yaptıkları araştırmalar sonrasında Acıbadem Adana Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavisine devam edilen Gülşen'e 2024 yılının Eylül ayında 3 yaşındaki kız kardeşi Ecem Tülay'dan kök hücre nakli yapıldı.

82 gün sonra hastalık nüksetti, anneden nakil yapıldı

Nakilden sonra Karakoç ailesi her şey düzeldi derken 82. günde hastalık yeniden nüksetti. Gülşen, yeniden ağır kemoterapi ve lösemi tedavileri görmeye başladı. Bu sırada Gülşen' yeniden donör arayışına girildi ancak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nde uygun ilik bulunamadı. Bu kez, yarım uyumlu anneden ilik nakli yapılmasına karar verildi. Bakanlık onayıyla birlikte anne Zerrin'den kızına ilik nakli yapıldı. Hastanede tedavisi devam eden Gülşen, annesine sarılıp Anneler Günü'nü kutladı. Annesi ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çok sıkı bir takip altında tutacağız"

Hastanın sağlık durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hemotolojisi/Kemik iliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Hastamıza başka bir merkezde lösemi tanısı konuyor ancak tedaviye yanıt vermiyor. Çünkü yüksek risk grubunda. Yoğun bir tedavi süreci gerektiriyor. Yoğun tedavi almak üzere merkezimize geldiler. 2024 yılının Eylül ayında Gülşen'e kardeşinden tam uyumlu kemik iliği nakli gerçekleştirdik ancak tedaviye dirençli olan bu hastalığın 82 gün sonra yeniden nüksettiğini gördük. Daha yoğun bir tedavi ile hastamızı yeniden remisyona sokma şansına sahip olduk. Böylece yeniden ilik nakli olma şansı olacaktı. Donör değişikliğine de ihtiyacımız vardı. Türkök'de de verici bulamadığımızdan, bakanlıktan yarı uyumlu nakil yapmak üzere onayını istedik. Bakanlık onayı verdikten sonra anneyi seçtik. Annesinin hücrelerini verdik. Şu an takipteyiz. Kemik iliği naklinin zor sürecini yaşıyor. Bu süreci de atlattıktan sonra yine çok sıkı bir takip altında tutacağız" dedi.

"Onun sağlığına kavuşması bana en büyük hediye olacak"

Kızına ilik veren anne Zerrin Karakoç ise evladının biran önce sağlığına kavuşmasını istediğini anlatarak, "Kızım, canımdan bir parça. Şimdi canımın parçasına, yine canımdan bir parça verdim. Tek dileğim onun bir an önce iyileşmesi. Kızıma lösemi teşhisi konulduktan sonra hayatımız değişti. İlk olarak küçük kardeşinden nakil yapıldı ama hastalık yeniden nüksetti. Yeniden bir nakil yapılması gerekiyordu ama bu kez de uyumlu ilik bulunamadı. Umudumu korumaya çalışsam da çok üzüldüğüm günler yaşadım kızım adına. Sonra doktorumuz senden de ilik alabiliriz dediklerinde. Canımı istese verebilirdim. Benim iliğimden kızıma bir şifa buluruz diye çok heyecanlandım. Kızıma ilik verdim, onun biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bütün anneler evlatlarının gözleri gülsün, arkadaşları gibi okula gitsin, sağlıklı büyüsün ister. Ama hastalık süreci yaşayan anneler bunu tüm hücrelerinde hisseder. Ben de öyle hissediyorum. Heyecanla bu sürecin bitmesini bekliyoruz birlikte. Bugün Anneler Günü ve onun sağlığına kavuşması bana en büyük hediye olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Annesinden ilik alan Gülşen, hayata tutundu - Son Dakika

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