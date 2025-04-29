Anneye 3 Gün Zorlama Hapsi - Son Dakika
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Anneye 3 Gün Zorlama Hapsi

Fethiye'de anne, kızını geç teslim ettiği gerekçesiyle mahkemece 3 gün hapis cezası aldı.

29.04.2025 13:40
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Nazlı Zeynep A.'ya (48), geçici velayeti kendisinde olan kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, 4 yıldır boşanma davası süren eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 günlük 'zorlama hapsi' verildi. Nazlı Zeynep A., Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararına itiraz için işlemleri başlattıklarını söyledi.

Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kurdu. Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdüğünde, babasının olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A., B.C.A.'nın, annesinin kızını görüş saatinde getirmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi de şikayet üzerine, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda, Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi denildi. Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, karara itiraz için işlemleri başlattı. DHA'ya konuşan Nazlı Zeynep A., eşiyle boşanma süreci devam ederken mahkemenin kızlarının geçici velayetini önce kendisine verdiğini; ancak kızının çok önemli sebeplerden dolayı babasını görmek istemediğini, bu yüzden de kızını geçmişte zaman zaman babasına teslim etmediğini, bunun sonucunda çocuk teslimine mukavemet ile ilişkili davalarda hapis cezası aldığını, geçici velayetin bir süre babaya devredildiğini söyledi. Nazlı Zeynep A., son olarak 6 Şubat'ta geçici velayetin tekrar kendisine verildiğini ve mahkemenin gözetimli olarak ayda 2 kez babasıyla görüşme yönünde hüküm kurduğunu belirtti.

'BU CEZA ÇOCUĞUMA KESİLDİ'

Nazlı Zeynep A., Bu görüşler kolluk kuvveti ve sosyal hizmetler yetkilisi eşliğinde oluyor. Normalde saat 09.00'da teslim ediyorum. O gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevli görüş saatini 10.00 olarak bildirdi. Biz 09.43'te oradaymışız. Ben tek başına çocuğuna bakan bir anneyim. Yolda çocuğumun başına bir şey gelmiş olabilir, çocuğumun ateşi çıkabilir, çocuğum hastalanabilir. Yani her şey olabilir. Araba arızalanabilir. İnsan bir arayıp, 'Geliyor musunuz gelmiyor musunuz' diye sorar. Hiç kimse aramıyor, sormuyor. Tutanak tutup, gidiyorlar. Sosyal hizmetler yetkilimiz, onların sosyal hizmetler yetkilisini aradığında gittiklerini öğrendik. Mahkemeye çıktığımda savunmamı yapabilmem için geldiğimize ilişkin görüntü kayıtlarımızı istedik. Benim saat 10.00'da gelmemi söyleyen adli destek yöneticisinin telefon görüşme kayıtlarını talep ettik. Şu anda 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkartıldı aleyhimde. 2 haftalık itiraz süresi var ve itirazımızı yapıyoruz. Biz gittik, 1,5 saat çocuğumla birlikte bekledik. Bu bana değil, çocuğuma verilmiş bir ceza. Çok zor bir şekilde elde etmiş olduğum gözetimli görüş hakkımı zora düşürecek hiçbir şey yapmayacağım aşikar.

'MÜVEKKİLİM ARANMAMIŞ BİLE'

Nazlı Zeynep A.'nın avukatı Meltem Banko ise karara itiraz için girişimleri başlattıklarını söyleyerek, Müvekkilim burada belirlenen yere belirlenen süre içerisinde gitmiş. Bununla ilgili kamera kayıtları da mevcut. Bayram günü taksi bulabildi mi Çocuk uyanabildi mi Çocuk kalkabildi mi Bu süreci idrak edebildi mi Zaten görüşe zorla götürüyor. Çocuğun babayla görüşme arzusu hiç yok. Anne tamamen çocuğu babayla görüştürmek için teşvik ediyor ve zorla kaldırıyor, götürüyor. Herhangi bir şekilde mücbir sebeple müvekkil oraya geç gitmiş olabilir. O zaman çocuğunu geç alabilir. Bindiği vasıta kaza yapmış olabilir. Ne yapacağız tutuklayacak mıyız Bütün bunlara bakmaksızın 'Geliyor musunuz' diye bir telefon dahi açılmaksızın bir tutanakla müvekkilim 3 günlük disiplin hapsiyle karşı karşıya kalıyor. Müvekkilim aranmamış bile. İlgili personelin araması gerekirdi. Bu hakkaniyete aykırı kararın ve bu ve bunun gibi uygulamaların ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Fethiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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