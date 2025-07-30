Anova ve Calidus'tan Savunma İşbirliği

Anova Ar-Ge Teknolojileri, millileştirme başarısıyla Türk savunma sanayisine kazandırdığı Çevresel İklimlendirme Sistemleri'nin ihracatına yönelik önemli bir adım attı.

Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve savunma sanayisi firmalarından Anova Ar-Ge Teknolojileri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus UAE ile 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı. Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı, Calidus'un mevcut ve gelecekteki hava platformları için Çevresel İklimlendirme Sistemleri (Environmental Control Systems - ECS) geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşmayı Calidus Üst Yöneticisi (CEO) Khalifa Murad Abdul Rahman Ali Al Blooshi ve Anova Ar-Ge Genel Müdürü Dr. Emre Öztürk imzaladı.

Anova Ar-Ge, savunma ve havacılık sektörlerinde Çevresel İklimlendirme Sistemleri alanında uzmanlaşmış bir firma olarak, kritik alt sistemlerin yerli ve milli tasarımını gerçekleştiriyor. Bu sistemler, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), hava radarları ve hedefleme podları gibi hava platformlarının zorlu çevresel koşullarda yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Anova Ar-Ge'nin geliştirdiği Çevresel İklimlendirme Birimi, özellikle yeni nesil çok algılayıcılı hedefleme podlarının soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bu birim, lazer hedefleme podlarını yer durumunda ve farklı uçuş koşullarında istenilen iklim şartlarında tutarak, sistemlerin güvenilirliğini ve etkinliğini artırıyor. Anova Ar-Ge'nin geliştirdiği bir diğer sistem olan Radar Sıvı Soğutma Sistemi ise AESA radarlarının soğutma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Çevresel İklimlendirme Sistemleri, özellikle hava platformlarında kullanılan elektronik ekipmanların termal yönetiminde kritik bir rol oynuyor. Bu sistemler, yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevresel koşullara dayanıklılığı ile öne çıkarken, kompakt tasarımlarıyla platformların ağırlık ve hacim kısıtlamalarına uyum sağlıyor. Şirketin bu alandaki başarıları, Türkiye'nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığını güçlendiren önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

Anova Ar-Ge'nin Çevresel İklimlendirme Sistemleri, elektrikli ısıtıcılar ve gaz/sıvı akışkanlı soğutma çevrimleri kullanarak yüksek verimlilikle çalışıyor. Bu sistemler, askeri standartlara uygun olarak tasarlanıp üretiliyor ve en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sunuyor.

Yeni nesil hava platformuna teknolojik katkı

Anova, ASELSAN gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarının stratejik iş ortaklarından biri olarak, geçmişte yurt dışından tedarik edilen birçok ürünü yerli olarak tasarlayıp üreterek dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir rol üstlendi.

Anova ve Calidus'un havacılık teknolojilerindeki mühendislik yetkinliklerini birleştirerek, Calidus'un B250 eğitim ve hafif saldırı uçağı ile gelecekteki hava platformları için ileri teknoloji Çevresel İklimlendirme Sistemleri geliştirmesi bekleniyor.

İki firmanın yeni nesil savunma platformlarına yönelik kritik alt sistem çözümlerinde birlikte çalışma kararlılığı, önümüzdeki dönemde işbirliğinin farklı alanlarda genişletilmesi potansiyeli taşıyor.