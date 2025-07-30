Anova ve Calidus'tan Savunma İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anova ve Calidus'tan Savunma İşbirliği

30.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anova Ar-Ge, Calidus UAE ile çevresel iklimlendirme sistemleri için işbirliği anlaşması imzaladı.

Anova Ar-Ge Teknolojileri, millileştirme başarısıyla Türk savunma sanayisine kazandırdığı Çevresel İklimlendirme Sistemleri'nin ihracatına yönelik önemli bir adım attı.

Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve savunma sanayisi firmalarından Anova Ar-Ge Teknolojileri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus UAE ile 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı. Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı, Calidus'un mevcut ve gelecekteki hava platformları için Çevresel İklimlendirme Sistemleri (Environmental Control Systems - ECS) geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşmayı Calidus Üst Yöneticisi (CEO) Khalifa Murad Abdul Rahman Ali Al Blooshi ve Anova Ar-Ge Genel Müdürü Dr. Emre Öztürk imzaladı.

Anova Ar-Ge, savunma ve havacılık sektörlerinde Çevresel İklimlendirme Sistemleri alanında uzmanlaşmış bir firma olarak, kritik alt sistemlerin yerli ve milli tasarımını gerçekleştiriyor. Bu sistemler, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), hava radarları ve hedefleme podları gibi hava platformlarının zorlu çevresel koşullarda yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Anova Ar-Ge'nin geliştirdiği Çevresel İklimlendirme Birimi, özellikle yeni nesil çok algılayıcılı hedefleme podlarının soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bu birim, lazer hedefleme podlarını yer durumunda ve farklı uçuş koşullarında istenilen iklim şartlarında tutarak, sistemlerin güvenilirliğini ve etkinliğini artırıyor. Anova Ar-Ge'nin geliştirdiği bir diğer sistem olan Radar Sıvı Soğutma Sistemi ise AESA radarlarının soğutma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Çevresel İklimlendirme Sistemleri, özellikle hava platformlarında kullanılan elektronik ekipmanların termal yönetiminde kritik bir rol oynuyor. Bu sistemler, yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevresel koşullara dayanıklılığı ile öne çıkarken, kompakt tasarımlarıyla platformların ağırlık ve hacim kısıtlamalarına uyum sağlıyor. Şirketin bu alandaki başarıları, Türkiye'nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığını güçlendiren önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

Anova Ar-Ge'nin Çevresel İklimlendirme Sistemleri, elektrikli ısıtıcılar ve gaz/sıvı akışkanlı soğutma çevrimleri kullanarak yüksek verimlilikle çalışıyor. Bu sistemler, askeri standartlara uygun olarak tasarlanıp üretiliyor ve en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sunuyor.

Yeni nesil hava platformuna teknolojik katkı

Anova, ASELSAN gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarının stratejik iş ortaklarından biri olarak, geçmişte yurt dışından tedarik edilen birçok ürünü yerli olarak tasarlayıp üreterek dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir rol üstlendi.

Anova ve Calidus'un havacılık teknolojilerindeki mühendislik yetkinliklerini birleştirerek, Calidus'un B250 eğitim ve hafif saldırı uçağı ile gelecekteki hava platformları için ileri teknoloji Çevresel İklimlendirme Sistemleri geliştirmesi bekleniyor.

İki firmanın yeni nesil savunma platformlarına yönelik kritik alt sistem çözümlerinde birlikte çalışma kararlılığı, önümüzdeki dönemde işbirliğinin farklı alanlarda genişletilmesi potansiyeli taşıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anova ve Calidus'tan Savunma İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:47
Rusya’daki 8.8’lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:17
Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:43:13. #7.13#
SON DAKİKA: Anova ve Calidus'tan Savunma İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.