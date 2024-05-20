Antarctica's Low Sea Ice Levels Unlikely Without Climate Change - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antarctica's Low Sea Ice Levels Unlikely Without Climate Change

Antarctica\'s Low Sea Ice Levels Unlikely Without Climate Change

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), iklim değişikliği olmasaydı 2023 yılında Antarktika'da ölçülen düşük deniz buzulu değerlerinin yüksek ihtimalle kaydedilmeyeceğini açıkladı. Araştırmada, geçen yılın kış aylarında diğer yılların kış aylarına göre beklenenden 2 milyon kilometrekare daha az buzul ölçüldüğü ifade edildi. Bu ölçüdeki buzul kayıplarının Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'nda önemli değişikliklere yol açacağına da işaret edildi.

20.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), iklim değişikliği olmasaydı 2023 yılında Antarktika'da ölçülen düşük deniz buzulu değerlerinin yüksek ihtimalle kaydedilmeyeceğini açıkladı.

Enstitünün, Antarktika'da bulunan denizlerdeki buzul ölçümleri üzerinden hazırladığı araştırma, Amerikan Jeofizik Birliğinin hakemli dergisinde yayımlandı.

Geçen yılın kış aylarında diğer yılların kış aylarına göre beklenenden 2 milyon kilometrekare daha az buzul ölçüldüğü ifade edilen araştırmada, bu miktarın Britanya Adası'nın 10 katından daha büyük olduğu kaydedildi.

Araştırmada, 2 bin yılda bir görülecek bu miktarda düşük buzul seviyesinin iklim değişikliği olmasaydı yüksek ihtimalle kaydedilmeyeceği de ifade edildi.

Denizlerdeki buzulların 2015'e kadar düzenli olarak arttığı ancak o tarihten bu yana düşüşte olduğu da belirtilen araştırmada, BAS'ın iklim değişikliğinin buzullara etkisini 18 farklı iklim modeliyle incelediği kaydedildi.

Yok olan buzulların 20 yıldan uzun sürede geri geldiğine vurgu yapılan araştırmada, bu ölçüdeki buzul kayıplarının Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'nda önemli değişikliklere yol açacağına da işaret edildi.

Kıtadaki buzul ölçümlerinin 1978'de uydu görüntüleme yöntemleriyle başladığı hatırlatılan araştırmada, buzul miktarının 2017'den sonra rekor seviyede azaldığı vurgulandı.

Geçen yılın ilk yarısında ölçülen yüksek okyanus yüzey sıcaklığının rekor deniz buzulu erimesine yol açtığı ifade edilen araştırmada, kuvvetli kuzey güney rüzgarlarının da önemli bir etki yaptığının altı çizildi.

Araştırmada, Antarktika'daki buzulların dünya iklimine olan önemli etkilerine de yer verildi.

Kıtadaki buzulların okyanuslardaki akıntıların sıcaklığını belirleyerek iklime doğrudan etki ettiği belirtilen araştırmada, deniz buzullarının kıyı buzullarını etkileyen rüzgarlar için kalkan görevi gördüğü ifade edildi.

Buzulların denizlerdeki yaşam için de önemli olduğu vurgulanan araştırmada, özellikle imparator penguen kolonilerinin düşük buzul seviyesi nedeniyle nüfus kaybına uğradığının altı çizildi.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından Rachel Diamond, yaptığı açıklamada, ölçülen buzul seviyesinin beklenmedik miktarda düşük olduğunu belirterek, "2023'teki düşük buzul seviyesinin ne kadar ihtimal dışı olduğunu bulmak için ilk kez bu kadar geniş bir iklim modeli seti kullanıldı." ifadesini kullandı.

Son 45 yılda çekilen uydu görüntülerine ek olarak iklim modellerinin de devreye girdiğini anlatan Diamond, "Modellere göre rekor düzeydeki düşük deniz buzulu miktarı, iklim değişikliği olmasaydı 2 bin yılda bir ölçülecekti. Yüzde 1'den düşük olan bir ihtimal olası görülmemelidir." dedi.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan bilim insanı Caroline Holmes, dünyada sera gazı üretimi artıkça buzul seviyesinin düşmeye devam edeceğini vurguladı.

Bir diğer bilim insani Louise Sime de açıklamasında, düşük buzul seviyesi ve artan sıcaklığın başta penguenler ve balinalar olmak üzere bölgesel ve küresel iklimi ve doğal hayatı etkileyeceğine vurgu yaptı.

BAS, ocak ayında yaptığı açıklamada, imparator penguen kolonilerinin Antarktika'da değişen buzul şartları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını, bazı kolonilerin 30 kilometreden daha uzağa gittiğini belirtti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antarctica's Low Sea Ice Levels Unlikely Without Climate Change - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Antarctica's Low Sea Ice Levels Unlikely Without Climate Change - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement