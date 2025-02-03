Antidepresan Kullanımı Alevlendi - Son Dakika
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Antidepresan Kullanımı Alevlendi

CHP'li Bulut, ekonomik kriz nedeniyle antidepresan kullanımının son 10 yılda %67 arttığını belirtti.

03.02.2025 11:06
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 67 oranında arttığını belirterek, "Ekonomik kriz, işsizlik, gelecekle ilgili belirsizlikler vatandaşın ruh sağlığını bozdu. 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımı 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldi. Antidepresan kullanımı geçen yıla göre az bir artış gösterse de halk sağlığı açısından hala endişe verici noktalarda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son 10 yılda artan antidepresan kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Antidepresan kullanımının her yıl bir önceki yıla göre kaygı verici bir şekilde arttığını kaydeden Bulut, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımının geçtiğimiz yıl 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldiğini bildirdi. 2024 yılında bir önceki yıla göre 139 bin 421 kutu artışla 65 milyon 591 bin 252 kutu antidepresan kullanıldığını kaydeden Bulut, değer bazında ise yüzde 55 büyüme ile 5 milyar 35 milyon TL'ye ulaştığına dikkati çekti.

"Ekonomik kriz vatandaşın ruh sağlığını bozdu"

Bulut, "Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve devasa işsizliğin yanı sıra emekçiye ve emekliye reva görülen sefalet ücretleri, gelecekle ilgili belirsizlikler vatandaşın ruh sağlığını bozdu. Türkiye, mutsuz insanlar ülkesine döndü. Çarşı, pazar ateş pahası; diğer yandan kira, faturalar ve mutfak masrafları el yakıyor. Emekli, 14 bin 491 lira sefalet ücretiyle, emekçi 22 bin 104 lira sefalet ücretiyle 'nasıl geçineceğim' diye kara kara düşünüyor. İktidar, gençlerin hayallerini çaldı. Gençler hayal kuracağı yerde 'nasıl iş bulabilirim' diye düşünüyor" dedi.

"İşsiz kalan vatandaş, ekonomik krizde herhangi bir gelirden yoksun bir şekilde kaderine terk edildi"

Ülkedeki ekonomik göstergelere bakıldığında antidepresan kullanımındaki artışın sürpriz olmadığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 15 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketleri ile TOKİ'ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 4 trilyon 147 milyar liraya çıktı. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 22 milyon 295 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 880 bin adet arttı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 3 milyon 72 bin olsa da gerçek işsiz sayısı 11 milyon 477 bin kişiye yükseldi. Sadece 2024 yılında en az 1 milyon 661 bin 329 kişi işini kaybetti. Her gün 4.551 kişi işsiz kaldı. Sadece 798 bin 981 kişiye aslanın ağzında olan işsizlik ödeneği bağlandı. İşsiz kalan vatandaş, ekonomik krizde herhangi bir gelirden yoksun bir şekilde kaderine terk edildi."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antidepresan Kullanımı Alevlendi - Son Dakika

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