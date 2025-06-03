AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24-25 Mayıs'ta yapılan bahar dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.
Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos'ta yapılacak.
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