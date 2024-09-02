Apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde apartman bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Osman Oral, ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oral'ın kontrolünü yitirdiği 02 FR 559 06 plakalı otomobil apartman bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin otomobilden çıkardığı ağır yaralı sürücü Osman Oral, ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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