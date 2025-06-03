Arafat'a Hacı Adayları Ulaşımına Hazır - Son Dakika
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Arafat'a Hacı Adayları Ulaşımına Hazır

03.06.2025 16:10
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Mekke'de 1,7 milyon hacı adayı Arafat için hazırlıklarını tamamladı, sağlık ve güvenlik önlemleri alındı.

- Hacı adaylarında Arafat heyecanı başladı

MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Mekke-i Mükerreme'ye gelen 1,7 milyon hacı adayı günlerini Kabe-i muazzamada tavaf yaparak, Kur'an-ı kerim okuyarak ve dua ederek geçiriyor.

İlk günden itibaren havalimanında hac vizelerini kontrol ederek gelenleri Harem Bölgesi'ne alan Suudi yetkililer, Kabe ve Mekke-i Mükerreme yollarında da bütün güzergahlarda tek tek filigramlı Nusuk kartlarının olup olmadığına bakıyorlar.

Hacı adaylarının hiçbir konuda sıkıntı yaşamamaları için hassasiyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'deki sağlıktan irşada kadar onlarca ekip, Arafat'ta da hizmetlerini aynı tempoda sürdürecek.

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusunda oldu. Çarşamba günü başlayacak intikaller için Başkanlık, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta kurulan yüksek tavanlı ve büyük klimalı çadırlara yerleştirecek. Her otobüs 2 veya 3 tur yapacak. Hasta hacı adayları da doktor nezaretinde Arefe günü ambulanslarla Arafat'a çıkarılacak. Kısa süreli Merkeziye bölgesinde kalan hacı adayları ise Arefe günü sabahı çıkacaklar.

Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarına mevsim sıcaklığının 45-50 derece arasında olacağına ilişkin hatırlatmalar yapılarak, güneş çarpmaması için saat 10.00 ile 16.00 arası dışarıya çıkmamaları tavsiye ediliyor. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşad ekipleri kafile başkanları tarafından irşad programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi. Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruluyor. Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşad ekipleri tarafından vaaz ve dua programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Vakfe duasını öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gerçekleştirecek.

Bu arada Arafat öncesi hacı adayları şehir merkezinde taş toplamaya da başladılar. Özellikle Arafat yolu üzerindeki kayalık alanlara gelen değişik ülkelerden hacı adayları, 70 adet taş topluyorlar. Türk hacıları ise genellikle Arafat'da toplayıp, bu taşları Müzdelife de yere bırakarak, oradan toplamış oluyorlar. Şeytan pis olduğu için, rahatsızlık vermesi bakımından tertemiz yapılarak saklanan taşlar, bayramın birinci günü sabah Cemerat bölgesinde büyük şeytana 7 adet atılarak 3 gün boyunca küçük ve orta ve büyük şeytana 7 şer adet Bismillahi Allahü Ekber denilerek atılıyor.

Arabistan'daki hicri takvime göre 8 Zilhicce miladi 4 Haziran Çarşamba Terviye günü Arafat'taki çadırlara otobüslerle nakilleri yapılacak olan hacı adaylarımız, 5 Haziran Perşembe 9 Zilhicce sabahı da hastaların Arafat'a nakli ile vakfe gerçekleştirilecek. 5 Haziran Perşembe akşam güneşin batmasından sonra yine otobüsler ile Arafat Ovası'ndan, 11 kilometre aşağıdaki Müzdelife Bölgesine geçecek olan hacılar, akşam ve yatsı namazını Müzdelife'de cem ederek kılacak. Taşları toplayıp Müzdelife vakfe duasını yaparak, gece yarısından sonra yürümeye başlayarak Mina'daki Cemarat (Şeytan) taşlama alanına geçecekler. Cemerat'ta ilk gün büyük şeytana 7 taş atılacak. Şükür kurbanının kesilmesinden sonra, tıraş olup ihramdan çıkacaklar.

Ziyaret tavafı ve saydan sonra haccın menasikleri tamamlanacak. Hacıların bir kısmı Medine'ye geçerek bir kısmı Cidde'den yurda dönüş yapacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek. Bu arada, işçi statüsünde Mekke-i Mükerreme de bulunan yaklaşık 70 bin kişinin de Kabe'ye girememelerine rağmen Arafat'a çıkma ümitleri sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu senede şehirden hareket edecek otobüslerdeki hacı adayların tek tek sayılarak, araçların kapılarının mühürlenmesi planlanıyor. Böylece otobüslerle Arafat'a kaçak çıkış imkanı tanınmıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arafat'a Hacı Adayları Ulaşımına Hazır - Son Dakika

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