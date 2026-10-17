Arap Birliği, Husilerin Yemen'deki saldırılarını ülkenin istikrarına tehdit gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Arap Birliği, Husilerin Yemen'deki saldırılarını ülkenin istikrarına tehdit gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği, Husilerin Aden ve Marib'deki saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Birlik, saldırıların Yemen'in güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirterek uluslararası topluma durdurma ve hesap sorma çağrısı yaptı.

Arap Birliği, Husilerin Yemen'de düzenlediği saldırıların, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Husilerin, geçici başkent Aden'deki Maaşık Başkanlık Sarayı, Aden Uluslararası Havalimanı ve Marib'de yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının ardından Arap Birliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin düzenlediği bu saldırıların, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Devlet kurumları ile sivil tesislerin hedef alınmasının, Yemen'in güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği, sükunet ve siyasi çözüm çabalarını baltaladığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, bu saldırıları durdurmak ve sorumlulardan hesap sormak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran destekli Husilerin 15 Ekim'de geçici başkent Aden'deki Maaşık Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Husiler dün de Aden Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, kalkışa hazırlanan yolcu uçağının yaklaşık 500 metre yakınına iki füze düşmüştü.

Marib de 15 Ekim'de Husiler tarafından atılan balistik füzelerle vurulmuştu.

Kaynak: AA
UluslararasıPolitikaGüvenlikGüncelMaribYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:52:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Arap Birliği, Husilerin Yemen'deki saldırılarını ülkenin istikrarına tehdit gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei