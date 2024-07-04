Arazi yangınları birçok hayvanın ölümüne neden oluyor

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Arazi yangınları bir çok hayvanında ölümüne neden oluyor

ŞANLIURFA - Siverek'te meydana gelen arazi yangınları bir çok hayvanında ölümüne yol açıyor.

Siverek Karacadağ bölgesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede ekili arazilerinde içinde bulunduğu geniş bir bölgeye yayıldı. Uzun çalışma sonucu köylüler ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası, yangının bıraktığı yıkımın ortasında, yanan bir yılanın görüntüsü herkesin içini burktu. Yangınların sadece doğaya değil, içinde barınan tüm canlılara da büyük bir zarar verdiğini belirten yetkililer, yılanın bu halinin bir kez daha acı bir şekilde tecrübe edildiğini belirtti.