Arce: Ekonomik Kriz için Parlamento Sorumlu

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik krizden parlamentoyu sorumlu tutarak, dış kredilerin onaylanmaması nedeniyle döviz sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Bolivya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sucre kentinde düzenlenen törenlere katılan Arce, ekonomik krizin aşılması için gerekli olan dış kredilerin meclis tarafından engellendiğini söyledi.

Arce, döviz sıkıntısı ve yakıt krizinin çözümü için 1,7 milyar dolar tutarında dış kaynak bulduklarını ancak parlamentonun bu kredileri onaylamadığını ifade etti.

Söz konusu kredilerin onaylanması halinde yakıt ithalatı, kamu yatırımları ve temel ihtiyaçların karşılanabileceğini savunan Arce, isim vermeden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı milletvekillerini eleştirdi.

Ülkede bir süredir yaşanan krizin yapısal değil, geçici olduğunu vurgulayan Arce, "Zorluklardan geçtiğimiz, akaryakıt kıtlığı yaşadığımız, döviz üzerinde baskı olduğu ve bazı ürünlerde fiyat spekülasyonu olduğu doğru ama herkes emin olsun ki bunlar geçici durumlardır, zayıflığın bir göstergesi değil." ifadelerini kullandı.

Arce, 17 Ağustos'ta yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ve görev süresinin kasım ayında sona ereceğini açıkladı.

Öte yandan bağımsızlık törenine, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Ekvador Devlet Başkanı Maria Jose Pinto, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de katıldı.