Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli'nde Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli'nde Eğitime Kar Engeli

Artvin'de kar nedeniyle üç ilçede eğitime 1 gün ara verildi, hamile ve engelli personel izinli.

25.11.2024 20:17
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Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli'nde Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

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