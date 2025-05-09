Ardanuç'ta Dev Kaya Yola Düştü

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dev kaya yola düştü

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yamaçtan yola yuvarlanan dev kaya görenleri hayrete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, Ardanuç-Artvin karayolunun 3. kilometresi Ferhatlı köyü yakınlarında yamaçtan kopan dev kaya karayoluna yuvarlandı. Kayanın yola yuvarlandığı sırada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, jandarma ekipleri yolda vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Ulaşım yolda kontrollü olarak sağlanıyor.