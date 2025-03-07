Ardanuç'ta Kadınların Çalışma Mücadelesi

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde pazarcılık yapan kadınlar, kadınların çalışma hayatında yer almasının önemine vurgu yaptı. Peynir satan Gülfikar Altunkaya, "Kadınlar çalışsın. Erkeğin eline bakmakla olmaz, çalışacaksın ki yiyebilesin" dedi. Bin 500 rakımlı bir dağ köyünden pazara gelen Neşe Doruk ise, "Tarlada, bağda, bahçede nerede olursa olsun, kadının bir becerisi ve hayatta kalacak gücü olması lazım. Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum. İnşallah tüm kadınlarımız gözyaşı dökmeden, istedikleri gibi mutlu hayatlar yaşarlar" ifadesini kullandı.

8 Mart Dünya Emeçi Kadınlar Günü'nde Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Ardanuç Halk Pazarı'nda pazarcılık yapan kadınlar, kadınların çalışma yaşamlarında yer almalarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Tarlada, bağda, bahçede, nerede olursa olsun, kadının da bir becerisi, hayatta kalacak gücü olması lazım" diyen Ardanuçlu Pazarcı Neşe Doruk, şunları dile getirdi:

"Dağda bir köyde oturuyorum ve 1500 rakımdayız. Her kadının ekonomik bağımsızlığı olması gerektiğine inanıyorum çünkü insanlar özellikle kadınlar, eşlerine güvensinler ama diyelim ki bir şey oldu, engelli duruma düştü ve çalışamaz hale geldi ya da işler ters gitti. O zaman kadının da devreye girebilecek gücü olmalı. Tarlada, bağda, bahçede, nerede olursa olsun, kadının da bir becerisi, hayatta kalacak gücü olması lazım. Bütün kadınların ihtiyaçları olmasa bile bir meslekleri ve yapabilecekleri bir işlerinin olmasını isterim. Şu anda 1500 rakımlı bir köyde yaşıyorum. Köyümüzün yolu kapalı, 4-5 kilometre kadar bir yolda karda geldim. Organik yumurtalar vardı elimde, onları getirdim, pazarda satıyorum. 4-5 kilometrelik yolu yürüyerek geldim çünkü hayat mücadelesi veriyoruz. Evet, yaşam zor, ama yapmak zorundayız. Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum. İnşallah tüm kadınlarımız gözyaşı dökmeden, istedikleri gibi mutlu bir hayat sürer ve artık gözyaşları biter."

"Erkeğin eline bakmakla olmaz, çalışacaksın ki yiyebilesin geçim zor"

Ardanuçlu pazarcı Gülfikar Altunkaya, "Yağ peyniri köyde yapıyoruz, pazara getirip satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz. Çalışmasak ne yapabiliriz, ne yiyebiliriz? Yapacak başka bir işimiz yok, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet, kadınlar çalışsın. Erkeğin eline bakmakla olmaz, çalışacaksın ki yiyebilesin ve geçim zor, hayat çok zor, hem de çok zorlaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, herkese" dedi.

Ardanuçlu pazarcı Dilek Keskin, "Pazarcılık zor ama şu ana kadar bir şey satamadım ve inanın, satışlarımız çok az. Hayat çok zor, eşim de çalışıyor, öğrencimiz var ve geçinmek için çok zorlanıyoruz. Bir kadının çalışmasını hayat şartları gerektiriyor. Kadınlar Günü'müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Elinde paran olduğu zaman hem kendi ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsun"

Ardanuçlu pazarcı Fatma Güney, "Bahçede üretim yapıyorum, ineklerim var ve tabii ki eve katkı sunuyorum. Burada kadınların hayatları zor, artık bir gelenek olmuş. Kendin çalışıp, kendi ayaklarının üzerinde durman gerekir. Çocuklarına ve herkese yardımcı oluyorsun. Elinde paran olduğu zaman hem kendi ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsun hem de başkalarına yardımcı olmuş oluyorsun derken Ardanuçlu bir başka pazarcı, "Süt, yoğurt derken idare edip geçiniyoruz. Kadınlar çalışmazsa acımızdan ölürüz çünkü başka bir yerden güvence yok" diye konuştu.

Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurice Aydın ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız evde durmasınlar, çalışsınlar. 1934 yılında Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. O dönemde, diğer Avrupa ülkelerinde bu hak yokken, Atatürk bu hakkı bize sunmuştur. Bu yüzden tüm kadınlarımız güçlü durmalı" dedi.