Arhavi'de Yangın: Hasar Oluşturdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Türker Ağırbaş'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.