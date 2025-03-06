Ariane 6, İlk Ticari Görevini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Ariane 6, İlk Ticari Görevini Başarıyla Tamamladı

Ariane 6, Fransa'nın askeri uydusunu yörüngeye fırlatarak ilk ticari görevini gerçekleştirdi.

06.03.2025 23:00
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- Avrupa'nın yeni nesil roketi Ariane 6, ilk ticari görevini gerçekleştirdi

Ariane 6 roketiyle Fransa'ya ait askeri gözetleme uydusunu yörüngeye fırlatıldı

CAYENNE - Avrupa Uzay Ajansı ve Arianespace iş birliğiyle geliştirilen Avrupa'nın yeni nesil roketi Ariane 6, Fransa Savunma Bakanlığı'nın CSO-3 askeri gözetleme uydusu yörüngeye taşıyarak ilk ticari görevini gerçekleştirdi.

Avrupa Uzay Ajansı ve Arianespace iş birliğiyle geliştirilen Avrupa'nın yeni nesil roketi Ariane 6, ilk ticari görevini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Ariane 6 roketi, daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle iki kez ertelenen fırlatmasının ardından Fransız Güyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Roket, Fransa Savunma Bakanlığı'na ait Composante Spatiale Optique-3 askeri gözetleme uydusunu yörüngeye taşıdı.

Fransız Savunma Bakanlığı'na ait gelişmiş bir gözetleme ve istihbarat uydusu olan CSO-3, daha önce fırlatılan CSO-1 ve CSO-2 ile birlikte bir mini uydu takımı oluşturarak, Fransa'nın askeri istihbarat kapasitesini artıracak. Uydu, dünya yüzeyini yüksek çözünürlüklü kameralarla tarayarak, Fransız ordusuna ve müttefiklerine güçlü bir istihbarat desteği sağlayacak.

Fırlatma operasyonu defalarca ertelenmişti

Ariane 5 roketinin 2023'te emekliye ayrılmasından bu yana Avrupa'nın uzaya erişimdeki bağımsızlığı oldukça sınırlı hale gelmiş, Ukrayna'daki savaş, Rus Soyuz roketleriyle olan erişimi koparmış, İtalya'nın Vega C roketi ise geçtiğimiz aralık ayına kadar iki yıl boyunca pasif kalmıştı. ABD ve Çin'in uzay teknolojilerindeki karşısında Ariane 6 roketi, Avrupa'nın uzay alanındaki bağımsızlığını güçlendirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ariane 6, önceki modeline göre daha düşük maliyetli ve daha verimli bir yapıya sahip. Avrupalı mühendisler, yeni nesil Ariane 6 roketiyle modernleştirme ve masrafları azaltarak ABD'deki SpaceX'in sunduğu fiyatlara yaklaşmayı ve hatta geçmeyi amaçlıyordu. Avrupa ülkeleri, fırlatma hizmetlerinde artan rekabete karşılık olarak 2014 yılında Ariane 6'nın geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış ancak 2020'de hizmete girmesi planlanan fırlatma operasyonu, defalarca ertelenmişti.

Avrupa'nın kendi uzay misyonlarını bağımsız olarak gerçekleştirme hedefinin bir parçası olan Ariane 6'nın önümüzdeki yıllarda Galileo GPS sistemi ve Copernicus çevresel izleme programı gibi büyük projelerde de Ariane 6'nın kullanılması planlanıyor.

Ariane 6 ile gelecek yıla kadar üç fırlatma daha yapılması planlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı, bu yeni nesil roketin ticari ve askeri uydu pazarında önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Savunma, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

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