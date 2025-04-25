Arıcılar için ilaçlama uyarısı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini belirtti.

Aksoy, Gündüzlü Mahallesi'ndeki kanola tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ayçiçeğinden sonra en fazla ekilen yağlık bitkinin kanola olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da yaklaşık 200 bin dekar alanda kanola üretildiğini dile getiren Aksoy, "Kanola, çiçekli bir bitki, yağlık ve tohumluk bitkiler sınıfında. Trakya'da en çok üretimi yapılan ikinci ürün. Bu ürünün çiçekli olmasından dolayı da arıcılarımız arılarını beslemek, bal ve polen alabilmek için kovanlarını kanola tarlalarının yanlarına veya yakınlarına getiriyorlar. Özellikle bölgemize gezginci arıcılar da hızlı bir şekilde hareket ederek geliyorlar." diye konuştu.

Aksoy, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ve çiftçilerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Kanola üreticilerinin ilaçlama yaparken arılara zarar vermeyen ilaçları kullanmaları gerektiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"İlaçlamaların akşam veya sabah erken, arıların kovandan çıkmadığı saatlerde yapılmasını rica ediyoruz. Şu anda dünyada en çok bal üreten ikinci ülkeyiz. Yaklaşık 115 bin ton bal üretiyoruz, 9 milyon kovanımız var. Tekirdağ'da da 60 bin kovanımız ve yaklaşık 927 arıcımız var. Gezginci dediğimiz arıcılarımız sürekli bölgemizi ziyaret edip burada konakladıkları için bu sayı 3 bine kadar çıkabiliyor. 3 bin arıcı burada yaklaşık 200 bin kovanla üretim yapıyor. Hem ayçiçeği döneminde hem de kanola döneminde bölgemizde oldukları için üreticilerimizin bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını, arılara zarar vermeyecek ilaçlar kullanmalarını rica ediyoruz."

Aksoy, arıların bitkilerin döllenmesi ve gelişiminde en çok katkı veren canlılar olduklarını sözlerine ekledi.

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut da sürekli sahada çiftçileri bilgilendirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da üreticilerin ilaçlama konusunda hassas davrandıklarını dile getiren Aykut, "İl Müdürlüğü, Arıcılar Birliği ile organize olarak biz, arılara zarar vermeyen arıları koruyucu ilaçları öneriyoruz. Aynı zamanda sabah erken saatlerde ya da gece gün batımına yakın saatlerde ilaçlamayı öneriyoruz. Kanola bitkisi çok önemli bir bitki. Arılar için de çok önemli, üreticiler için de çok önemli. Türkiye'nin yağ açığını kapatacak bir bitki." dedi.