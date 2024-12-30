Arıcılıkla Geçim Sağlıyor

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Siirt'te kayınpederine özenerek arıcılığa başlayan 27 yaşındaki Eyüp Çalış, devletin de desteğiyle bal üretiyor.

İnkapı köyünün Kutluca mezrasında yaşayan Çalış, 10 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesine giderek otellerde sezonluk çalışmaya başladı.

Yılın 6 ayını Marmaris'te otellerde çalışarak, 6 ayını ise Siirt'in İnkapı köyü Kutluca mezrasında işsiz geçiren Çalış, evlenip bir çocuk babası olunca geçen yıl, gurbete gitmeden ekmeğini doğduğu topraklarda kazanmaya karar verdi.

Kayınpederi gibi arıcılık yaparak gelir elde etmek isteyen Çalış, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurdu.

Başvurusu onaylanan ve arı yetiştiriciliği konusunda eğitim ve sertifika alan Çalış, sermayesiyle 200 kovanda üretime başladı.

Üretimi artırmak isteyen Çalış, devletten yüzde 50 hibe destekle 300 kovan ve arıcı ekipmanı aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ve Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş'ın beraberindeki teknik ekip ile mezraya ulaştırdığı kovan ve ekipmanı teslim alan Çalış, 500 kovanda üretimi sürdürecek.

Eşinin de desteğiyle arıcılık yapan Çalış, kovan sayısını 1000'e yükseltmeyi hedefliyor.

"İşsizlikten kurtuldum"

Eyüp Çalış, AA muhabirine, sermayesini ve devlet desteğini birleştirerek kendi işini kurduğunu söyledi.

Arıcılığa başlamadan önce düzenli bir işi olmadığını, yılın 6 ayını Marmaris'te iş bulabildiği otellerde çalışarak geçirdiğini anlatan Çalış, "6 ay Marmaris'te çalışıyordum, 6 ay eve geliyordum. Evlendim geçimim çok zor oldu. Eşim ve çocuğum burada, ben orada olmuyordu. Ondan sonra arıcılığa başladım. 'Kayınpederim de yapıyor' diye ben de bu işe yöneldim. Devletin destek verdiğini duydum. Başvurdum ve bana çıktı. Şu an eşimle bu işi yapıyoruz. Bu işten iyi kazanç elde ediyoruz. İşsizlikten kurtuldum. Şu an geçimim çok iyi." diye konuştu.

Çalış, arılarını yazın Pervari ilçesindeki yaylalara, kışın da Kutluca mezrasına bıraktığını belirterek, huzurlu olan bölgenin arıcılar için cazip olduğunu, kazanç getirdiğini kaydetti.

"İstihdam da sağlamayı düşünüyorum"

Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Çalış, kovan sayısını artırmak istediğini bildirdi.

Çalış, "Bunu 1000 kovan yapmayı düşünüyorum. Gittikçe bu işi büyütmeye çalışacağım. Baktım yetişmekte zorlanıyorum, başka insanlara da 'faydam olsun' diye istihdam da sağlamayı düşünüyorum. Bulunduğumuz yerde gerçekten çok zengin bir flora var. Bulunduğumuz bölge Pervari balıyla meşhur. Eşimin de bu işte tecrübesi var. Sıkıştığım zaman eşim bana yardıma koşuyor." dedi.

İşsiz gençlere çağrıda bulunan Çalış, devletin sektörün gelişmesi için bu kapsamda önemli destekler sunduğunu, herkese bu desteklerden yararlanmalarını önerdiğini belirtti.

Çalış, arıcılığı severek yaptığını anlatarak, "İşsiz insanlar için bu gerçekten çok iyi bir kazanç. Ürettiğim ballar çok kaliteli. Marka olmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme ve Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş ise Eyüp Çalış'a 300 polen tuzaklı boş kovan, 300 arı yemliği, bal süzme makinesi, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, baraka ve mobil güneş enerji sistemi desteği verdiklerini belirterek, bu sayede eksiklerini tamamlayan Çalış'ın modern tekniklerle arıcılık yapmaya başladığını söyledi.???????

Ertaş, bölgeye huzurun gelmesiyle arıcıların yılın 365 günü 24 saat istedikleri alana arılarını gönül rahatlığıyla bırakabildiklerini kaydetti.

"Gurbette bulunan gençleri bu destekten faydalanmaya davet ediyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da sunulan destekle Eyüp Çalış'ın kalıcı bir işe sahip olduğunu söyledi.

Bu yıl için program kapsamında 52 projeye toplam 64 milyon lira yatırım planlandığını aktaran Demirhan, arıcılara desteklerin devam edeceğini anlattı.

Demirhan, şunları kaydetti:

"Eyüp Çalış yıllardır ekmeğini il dışında, gurbette çalışarak çıkaran biriydi. Bu programa başvurdu, destekledik. 1 milyon 64 bin lira değerinde 300 kovan ve arıcı ekipman desteği sunduk. Eyüp kardeşimiz artık yaz aylarında da ailesinin yanında yaylada arıcılık faaliyeti yürüterek ekmeğini kazanıyor. Bu sebeple kırsal kalkınma yatırımlarını önemsiyoruz. Özellikle gurbette bulunan gençleri bu destekten faydalanmaya davet ediyoruz."