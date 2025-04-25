Arılar Ölmezse, Hayat Devam Eder

Tekirdağ İl Tarım Müdürü: "Arılar ölürse, hayat da durur"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kanola tarlalarında yapılan ilaçlamalarda arıların zarar görmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimizden ricamız, arılara zarar vermeyen ilaçları tercih etmeleri ve bu ilaçlamayı arıların dışarıda olmadığı sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde gerçekleştirmeleridir" dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kanola tarlalarında yapılan ilaçlamaların arılara zarar vermemesi için üreticilere uyarıda bulundu. Tekirdağ'da 200 bin dekar alanda kanola üretildiğini belirten Aksoy, bu bitkinin çiçekli yapısı nedeniyle arıcılar tarafından tercih edildiğini ve özellikle gezginci arıcıların bölgeye geldiğini ifade etti. Üreticilerin ilaçlamayı arıların aktif olmadığı sabah erken ya da akşam saatlerinde yapması gerektiğini söyleyen Aksoy, arılara zarar vermeyen ilaçların kullanılmasını istedi. Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını ve Tekirdağ'da 60 binin üzerinde kovan bulunduğunu belirten Aksoy, arıların doğa için hayati önemde olduğunu vurguladı. Bu konudaki duyarlılığın artması için çağrıda bulundu.

"Arılar olmazsa hayat olmaz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'da yaklaşık 200 bin dekar alanda kanola üretimi yapıldığını belirterek, "Kanola çiçekli bir bitki olduğu için arıcılarımız özellikle gezginci arıcılarımız, arılarını beslemek amacıyla bu tarlaların yakınlarına getiriyor. Çiftçilerimizden ricamız, arılara zarar vermeyen ilaçları tercih etmeleri ve bu ilaçlamayı arıların dışarıda olmadığı sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde gerçekleştirmeleridir" dedi.

"Destekler var, yeter ki doğru ilaç kullanılsın"

Aksoy, iyi tarım uygulamalarına devlet tarafından ek destek verildiğini hatırlatarak, "Bu destekten faydalanmaları için üreticilerimizi ilçe tarım müdürlüklerimize bekliyoruz. Doğru ilaçlama sadece arıları değil, toprağı ve insan sağlığını da korur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bal üretiminde ikinci sırada"

Türkiye'nin dünyada en çok bal üreten ikinci ülke olduğunu dile getiren Aksoy, "Birinci sırada Çin var. Biz yılda yaklaşık 110 bin ton bal üretiyoruz. Ülkemizde 9,2 milyon kovan bulunuyor. Tekirdağ'da yaklaşık 60 bin kovanımız ve 920 kayıtlı arıcımız var. Ancak gezginci arıcılarımız da buraya geldiği için bu sayı yaklaşık 3 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.

"Arılar doğanın sigortası"

Arıların bitki döllenmesi ve gelişimi açısından doğadaki en önemli canlılardan biri olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Arılar olmazsa hayat olmaz. Bu yüzden çiftçilerimiz ve arıcılarımız genelde uyum içinde çalışıyor ama bazen istenmeyen olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bu açıklamamız Trakya'ya ve Tekirdağ'daki üreticilerimize ulaşırsa, umarız daha dikkatli olunmasına katkı sağlar" dedi.