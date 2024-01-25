Arjantin\'de Genel Grev Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Ocak 2024

Genel grevden çeşitli görüntüler

Arjantin'deki başlıca işçi sendikaları, sosyal örgütler ve ilerici gruplar, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin önerdiği kemer sıkma önlemlerini protesto etmek üzere Çarşamba günü öğle saatlerinde 12 saatlik bir grev başlattı.

Genel İş Konfederasyonu ve çeşitli işçi grupları tarafından organize edilen grev kapsamında başkent Buenos Aires'te bulunan Ulusal Kongre'ye de yürüyüş düzenlendi.

Arjantin'de son dört yıl içinde sendikaların öncülüğünde gerçekleştirilen en büyük protesto olan grev, hükümeti bir dizi kemer sıkma önlemi ve kamu kuruluşlarını özelleştirmeyi de içeren deregülasyon reformlarını uygulamaktan caydırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, grevi "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Milei ise önerilen reformların acı verici olduğunu kabul etmekle beraber ülkenin sorunlu ekonomisini iyileştirmek için bunların gerekli olduğunu ifade etti.

İşçi lideri Eduardo Belliboni gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin amacının "halkın haklarını savunmak" olduğunu söyledi.

Arjantin hükümeti, başkent çevresindeki önemli kavşaklara itfaiye araçları, taarruz araçları ve motosikletlerle desteklenen birlikler yerleştirmek üzere operasyon başlattı.

Hükümet, önerilen reformların bir parçası olarak kamu harcamalarında büyük kesintiler yapmak, ayrıca Gereklilik ve Aciliyet Kararnamesi adı verilen bir başkanlık emri ve şu anda Arjantin Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan bir yasa tasarısı yoluyla devlete ait şirketleri özelleştirmek istiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor. (XHTV)