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Arnavutköy'de Avukatı Darbeden Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Avukatı Darbeden Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Arnavutköy'de haciz için gittiği iş yerinde bir avukatı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İşlemler sırasında çıkan tartışma sonucu avukat darbedildi ve hastaneye giderek rapor aldı. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olduğu belirlendi.

Arnavutköy\'de Avukatı Darbeden Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
02.01.2024 - 09:57,
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Arnavutköy'de, haciz için gittiği iş yerinde bir avukatı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Avukat İ.E.T. (28), Arnavutköy Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir iş yerine haciz işlemleri için gitti.

İş yeri sahibi İ.Y. (52) ile çalışanı U.A. (32) ile avukat arasında işlemler sırasında yaşanan anlaşmazlık sonucu tartışma çıktı.

Tartışma sırasında darbedildiğini öne süren avukat İ.E.T. hastaneye giderek rapor aldı.

Emniyete giden İ.E.T. kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, rüşvet ve hakaret gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

"Kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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