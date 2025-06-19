Arnavutköy\'de Lojistik Depo Yangını

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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