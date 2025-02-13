Arnavutköy\'de Okul Yangını

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Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki bina arasındaki boşlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haraççı'da bulunan okulda, iki bina arasında yer alan boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken öğrenciler binalardan hızla tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüp söz konusu alanda soğutma çalışması yaptı.

Öğrenciler, daha sonra sınıflarına döndü.