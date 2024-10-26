Arnavutköy'de bir kadının elindeki satırla park halindeki arabaya zarar vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Mahallesi Semih Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kadın, park halindeki 34 HLL 20 plakalı otomobile satırla saldırdı.
Otomobilin ön camını ve aynasını satırla kıran kadına, yanındaki kişi engel olmaya çalıştı.
Kadının otomobile satırla zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Satırla Araç Saldırısı - Son Dakika
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