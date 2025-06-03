Artova\'da Fırında Yangın Çıktı

Tokat'ın Artova ilçesinde köy fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Çelikli Mahallesi Afetevleri mevkisinde bulunan köy fırınında yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi.
Artova Belediyesi itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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