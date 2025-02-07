Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Artova- Zile grup yolu üzerinde bulunan köylerde 11 köy yolu ulaşıma açıldı.
Köy yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Artova'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?