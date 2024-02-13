Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan - Son Dakika
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Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan

Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan

Artvin-Ardanuç karayolu, Cehennem Deresi kanyonu yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda yol tekrar açıldı. Heyelan sırasında herhangi bir aracın geçmemesi faciayı önledi.

13.02.2024 22:48
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Artvin- Ardanuç karayolunda heyelan

ARTVİN - Artvin-Ardanuç karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin-Ardanuç karayolunun 27. kilometresi Cehennem Deresi kanyonu yakınlarında saat 17.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, Artvin- Ardanuç yolunu iki yönlü trafiğe kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Bölgede iki saat süren temizlik çalışmalarının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi faciayı önledi.

Kaynak: İHA

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