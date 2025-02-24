Artvin'de 36. Vergi Haftası Kutlanacak

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Artvin Defterdarı Ali Aslankaya, 36. Vergi Haftası dolayısıyla Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ergün, vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu, verginin devletin en büyük gelir kaynaklarından birisi ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Aslankaya ise tüm yurtta olduğu gibi 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 'Vergi Güvendir' sloganıyla Artvin'de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gerektiğine işaret eden Aslankaya, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığı kaydettti.

Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü Haydar Aydın, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Osman Gümüşoğlu, Gelir Müdür Vekili Anıl Lokumcu da yer aldı.