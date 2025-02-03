Artvin'de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtidi.
Açıklamada, 5 ile 20 yıla kadar hapis cezası bulunanlarla ifade vermeleri gereken 41 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de 41 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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