Artvin\'de 7 büyükbaş hayvan çalındı, 2 şüpheli tutuklandı

Artvin'de 7 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Şavşat ilçesinin Kocabey köyü yaylasından Ö.Y'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli D.H. (23) ve Y.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, hayvanları da sahibine teslim etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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