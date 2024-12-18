Artvin'de 79 Köy Yolu Kapandı

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Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.