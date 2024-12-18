Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de 79 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?