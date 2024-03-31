Artvin\'de CHP\'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem Önde

ANKA Haber Ajansının verilerine göre, sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Artvin'de CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem yüzde 46,7 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayma işlemleri sürüyor. Artvin'de saat 21.03 itibarıyla sandıkların yüzde 33.09'u açıldı.
Buna göre, Artvin Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Bilgehan Erdem yüzde 46.77 ile önde gidiyor. AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe 40.97 oy aldı. İYİ Parti'nin yüzde 9.03, YRP'nin yüzde 2.9 oyu bulunuyor.
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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