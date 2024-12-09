Artvin\'de Dereye Uçan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ARTVİN'de dereye uçan hafif ticari araçtaki Tuğba Aydın (40) hayatını kaybetti, sürücü Cansu Tekin (28) ile Figen Parlak (34) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Cansu Tekin'in kontrolünü yitirdiği 08 ABP 918 plakalı hafif ticari araç, viyadükten Sundura Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde araçtaki Tuğba Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ve Figen Parlak ise ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Tekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Araç vinçle dereden çıkarılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.