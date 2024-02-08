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Artvin'de dev kayalar mahalleyi teğet geçti

ARTVİN - Artvin Borçka ilçesinde önceki gün meydana gelen heyelanda dev kayalar mahalledeki evleri teğet geçti. Şans eseri evlere isabet etmeyen kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapadı.

Artvin'in Borçka ilçesinde önceki gün yaşanan sel büyük tahribata yol açarken, köylerde meydana gelen heyelanlar ise ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Aksu Mahallesi mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları Kaynarca, Balcı, Alaca ve Arka köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yoluna düştü. Dev kaya kütlelerinin mahalledeki evleri teğet geçmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Yılmaz yaptığı açıklamada "Geçen yıl burada bir heyelan olmuştu. Bu yıl da bekleniyordu. Tek tesellimiz cana zarar gelmemesi. Bu kayanın bir yere zarar vermeden düşmesi hayırlı oldu. Bu belki de başka bir zaman daha büyük bir felakete neden olabilirdi" diye konuştu.