Artvin'de Dünya Çevre Günü etkinliği: Öğrenciler çöp topladı - Son Dakika
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Artvin'de Dünya Çevre Günü etkinliği: Öğrenciler çöp topladı

Artvin\'de Dünya Çevre Günü etkinliği: Öğrenciler çöp topladı

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çoruh Park'ta bir araya gelerek çöp topladı. Etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla konuşan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, parkta zaman geçirirken çöpleri toplamanın daha duyarlı bir davranış olduğunu belirtti.

05.06.2024 16:03
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Artvin'de, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldikleri Çoruh Park'ta çöp topladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Burası zaman geçirmek için güzel bir yer. Burada yemek yiyebilirsiniz ama giderken çöpleri toplayıp daha duyarlı davranabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

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