Artvin'de Heyelan Anı Kamerada

Artvin'de meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Bölgede son günlerde etkili olan yağışın ardından il merkezindeki Seyitler grup köy yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, heyelan anı karayolları personeline ait cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yola düşen küçük kaya parçalarını temizleyen iş makinesinin heyelan olduğunu fark ederek aniden uzaklaşması yer aldı.
Heyelanın ardından trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.
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