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Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'de Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen İl Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Ünsal, tüm ilçelerde toplantı yapılması ve kurumların YSK kararlarına uygun şekilde sorumluluklarını yerine getirmesi talimatını verdi.

Artvin\'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 10:43,
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Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yerel seçimlerin ilde huzur ve güven ortamında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Ünsal, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi talimatını verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, kaymakamlar ve daire amirlerinin katıldığı toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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