Artvin'de İmece Usulü Kar Temizliği - Son Dakika
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Artvin'de İmece Usulü Kar Temizliği

Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokakların temizliği için belediye ekipleri ile birlikte vatandaşlar imece usulü çalışarak destek oldu. Gece boyunca süren çalışmalarla yollar kardan arındırıldı.

28.02.2025 17:01
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Artvin'de cadde ve sokaklarda imece usulü kar temizliği

Artvinliler belediye ekiplerine destek oldu, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla taşındı

ARTVİN - Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için çalışma yapan belediye ekiplerine farklı birimlerdeki belediye çalışanları ve vatandaşlar destek oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, kar temizleme çalışmalarını imece usulüyle sürdürürken, gece ise cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla taşındı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Belediye ekipleri, kar küreme işlemleriyle temizlenmeyen karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek taşıdı. Gece boyunca süren çalışmalarla, şehrin merkezindeki yollar ve kaldırımlar tamamen kardan temizlenirken, belediyenin farklı birimlerinde çalışan idari personel ve vatandaşlar da belediye ekiplerine kar temizleme çalışmalarında destek oldu.

Artvin Belediyesi, özellikle çatılarda biriken karların tehlike oluşturmaması için itfaiye merdiveniyle temizlik işlemleri gerçekleştirdi. Belediye personeli, sabaha kadar yoğun bir mesai yaparak şehirdeki kar birikintilerini temizlemek için çalıştı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek "İnanılmaz bir kar yağışı oldu. Makinelerimiz ve personelimizle birlikte yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün de idari personelimizle birlikte 'İmece' usulü temizlik çalışmaları başlattık. Sahadaki arkadaşlarımız 5 gündür büyük bir özveriyle çalışıyor. Birlikte hareket ederek, bu tür afetlerin üstesinden gelebiliriz. Herkesi belediyemize ve halkımıza yardımcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem, ayrıca tüm vatandaşların ve kurumların dayanışma içinde olması gerektiğini ve birlikte hareket edilerek Artvin'in karla mücadelede daha hızlı bir şekilde normal yaşama döneceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de İmece Usulü Kar Temizliği - Son Dakika

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