Artvin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Artvin'de jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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