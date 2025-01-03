Artvin\'de Kaçakçılığa Yoğun Denetim

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Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 282 paket sigara, 87 litre içki, 50 paket elektronik sigara tütünü, 15 litre etil alkol ve 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.

Tespit edilen 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.