Artvin'de Kar Eğlencesi

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Artvin'de araçlarının arkasına bağladıkları branda ile cadde ve sokakları kayak pistine çevirdiler

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde karla kaplanan cadde ve sokaklar da bir grup genç, araçlarının arkasına bağladıkları branda ile doyasıya eğlendi.

Artvin'in Borçka ilçesinde bir grup genç, karla kaplı yolda arazili araçlarının arkasına bağladıkları brandayla eğlenceli anlar yaşadı. Gençler, aracın hızla ilerlemesiyle birlikte cadde ve sokaklarda brandanın içinde kayarak adeta bir kış macerası yaşadı.