 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de Karlı Yolda Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de Karlı Yolda Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çükür köyünde yaşayan Yusuf Çolak, rahatsızlanması üzerine ambulans ve iş makinesiyle evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu açan ekipler, Çolak'ın evine ulaşmak için yaklaşık 2 saat uğraştı. Çolak'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Artvin\'de Karlı Yolda Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
26.12.2023 - 12:48,
Abone Ol

Artvin'in Şavşat ilçesinde, yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çükür köyünün Agara Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çolak'ın (72) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı köye ambulans ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesi sevk edildi.

Kepçeyle açılan yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, Çolak'ın evine yaklaşık 2 saatte ulaştı.

Yusuf Çolak, evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmayan Çolak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yusuf Çolak, Artvin, Şavşat, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Karlı Yolda Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:20:46. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Karlı Yolda Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement