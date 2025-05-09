Artvin- Ardanuç kara yolunda, kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kara yolunun 35. kilometresindeki Ferhatlı köyü mevkisine, yamaçtan yuvarlanan kaya düştü.
Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kara yolunda, jandarma ve karayolları ekipleri, işaret levhaları ve güvenlik şeritleriyle önlem aldı.
Kayanın parçalanarak yoldan kaldırılması için yarın çalışma yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Kaya Düşmesi Ulaşıma Engel - Son Dakika
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