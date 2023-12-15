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Artvin'de Sahte İçki İhtimaliyle Ölüm - Son Dakika
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Artvin'de Sahte İçki İhtimaliyle Ölüm

Artvin'de Fahri Özdemir, nişanlısıyla bulunduğu evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Özdemir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Artvin\'de Sahte İçki İhtimaliyle Ölüm
15.12.2023 - 13:02,  Güncelleme: 13:13
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ARTVİN'de, Fahri Özdemir (47), nişanlısıyla bulunduğu evinde öldü. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali değerlendirilen Özdemir'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Olay, dün kent merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, iddiaya göre alkol alan Fahri Özdemir'in aniden fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yarası olmayan Özdemir'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesi sonrası Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Artvin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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