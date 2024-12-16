Artvin'de Taşımalı Eğitime Ara

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Artvin'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."