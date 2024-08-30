Artvin'de tehlikeli kayalar temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de tehlikeli kayalar temizlendi

Artvin\'de tehlikeli kayalar temizlendi

Artvin'in Borçka ilçesinde, 8 köye ulaşım sağlanan yol güzergahında bulunan tehlikeli kayalar, iş makineleriyle temizlendi. İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçta düşme riski oluşturan kayaları güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak iş düşürdü. Yöre halkı, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ederek, güzergahın asfaltlanmasını istedi.

30.08.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARTVİN'in Borçka ilçesine 8 köye ulaşım sağlanan yol güzergahında yamaçta tehlike oluşturan kayalar, iş makineleriyle temizlendi. Risk taşıyan dev kayaların düşürülme anları kameraya yansıdı.

Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede bulunan çay fabrikasının yakınındaki bölgeden geçen ve 8 köye ulaşımın sağlandığı yol güzergahında yamaçta düşme riski oluşturan kayaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Daha önce kaya düşmesi sonucu köy yolunun kapandığı bölgede yamaca iş makineleriyle çıkan ekipler, tehlike oluşturan kayaları, güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak iş düşürdü. Riskli dev kayaların yola düşürülme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; iş makinesi kepçesiyle itilen büyük kaya kütlesinin, yüksekten büyük gürültüyle koparak, Çoruh Nehri'ne düştüğü, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı.

Çalışmaları uzaktan merakla izleyen yöre halkı, yollarının daha güvenli hale getirilmesi nedeniyle yetkilere teşekkür ederek, güzergahın da asfaltlanmasını istedi.

Kaynak: DHA

Borçka, Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de tehlikeli kayalar temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de tehlikeli kayalar temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement