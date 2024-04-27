Artvin'in Maden köyünde karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Artvin'in Maden köyünde karla mücadele devam ediyor

Artvin\'in Maden köyünde karla mücadele devam ediyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyü, yoğun kar yağışı nedeniyle hala beyaz örtüyle kaplı. Köy sakinleri, 6 ay boyunca karla mücadele ederek zorlu bir yaşam sürdürüyor. Tarım ve arıcılıkla uğraşan köylüler, bahar için hazırlıklarını yaparken, köyde akordiyon çalarak zaman geçirenler ise kışın uzun sürdüğünü ve ulaşımın zor olduğunu belirtiyor.

27.04.2024 12:35
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında bulunan karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

Kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat'a bağlı Maden köyü halen beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakimken kar nedeniyle baharda da kışı yaşayan köylüler, zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Karla kaplı köyde yaşayanlar bir yandan da bağ, bahçe işleri için hazırlıklarını yapıyor.

"Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı"

Köy sakinlerinden Ekrem Kaya, AA muhabirine, köylerinde kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı, patates tarlalarına açtığımız kanallarla gübre döküyoruz. Organik gübreyle ürün yetiştiriyoruz, hayvan gübresiyle ürünlerimiz çok güzel oluyor. Kışın buralarda yaşam zordur, hayvanlarla uğraşıyoruz." dedi.

Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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