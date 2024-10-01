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Artvin Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Artvin Kitapları Günleri" başladı.

Atapark Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, farklı türlerdeki eserlerin yanı sıra yazarlar da kitapseverlerle buluştu.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kitap sevgisinin çocuklara aşılanması gereken önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kitabın tıpkı bir fidan gibi zamanla meyvesini verdiğini ve insanlığa fayda sağladığını belirten Erdem, "Kitaptan uzaklaştıkça hayatta kendimizi ifade etmekte zorlanırız. Bu yüzden sevdiklerimize pahalı hediyeler yerine, onların sevecekleri kitaplar hediye edelim." dedi.

Yazar Oktay Köse de etkinliğin her yıl düzenlenmesini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Katılımcıların stantları ziyaret ettiği etkinlikte, şiir dinletisi ve kum sanatı gösterisi de sahnelendi.

Artvin Kitapları Günleri 5 Ekim'e kadar devam edecek.